Вторую сцену МДТ в Петербурге достроят к 2026 году

Создание новой сцены одобрили в 2009 году, за прошедшее время сменилось несколько проектировщиков и застройщиков.

Новую сцену Малого драматического театра на Звенигородской улице в Петербурге достроят к 2026 году, рассказали в Смольном.

Накануне состоялось совещание по этому вопросу, в котором поучаствовали председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин и художественный руководитель МДТ Лев Додин. Было принято решение до 30 марта подготовить согласованный с учреждением поэтапный график работ, включающий спецификацию по звуковому, световому и иному оборудованию.

Валентина Матвиенко заявила, что "объект должен быть особенным и красивым". По словам Ирека Файзуллина, сформирована межведомственная рабочая группа с участием театра, проектировщиков, строителей и представителей Министерства культуры РФ.

Создание новой сцены одобрили в 2009 году, за прошедшее время сменилось несколько проектировщиков и застройщиков. В 2021 году возведение передали в ведение публично-правовой компании "Единый заказчик в сфере строительства".

Вторая сцена будет иметь два зала – на 600 и 75 мест, это позволит представлять зрителям как классические, так и экспериментальные постановки.

Ранее в Консерватории имени Римского-Корсакова отреставрировали корпус органа.

Фото: пресс-служба Смольного