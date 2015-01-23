Возбуждено уголовное дело в отношении петербурженки, распылившей газ в женщину с детьми

Между женщинами возник конфликт.

В Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении женщины, распылившей газ из газового пистолета в сторону зрителей фестиваля уличных театров. Об этом сообщили в ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу.

Вечером 20 июля в парке на Елагином острове женщина распылила газ в сторону зрителей фестиваля уличных театров. С химическим ожогом глаз за медицинской помощью обратилась одна из зрительниц с детьми, которые после оказания помощи были отпущены домой.

Следственным отделом по Петроградскому району возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.213 УК РФ (хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия). В настоящее время следователями проводятся следственные действия с задержанной.

Фото: ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу