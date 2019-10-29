Возбуждено уголовное после гибели двух рабочих на Канонерском заводе

Во время работ взорвалось колесо.

В Санкт-Петербурге по факту происшествия на Канонерском судоремонтном заводе возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ). Об этом сообщила пресс-служба СЗСУТ СК РФ.

По данным следствия, на причале ЗАО "Канонерский судоремонтный завод во время работ по замене колеса на ричтакерном перегружателе "KALMAR" лопнул баллон колеса. Из-за этого вылетело стопорное кольцо диска и оба механика 1964 и 1964 г.р. получили различные повреждения, не совместимые с жизнью.

После получения данной информации на место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Проводятся следственные действия, направленные на установления обстоятельств произошедшего.

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Видео: пресс-служба СЗСУТ СК РФ