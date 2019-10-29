Возле метро "Улица Дыбенко" легковушка сбила пенсионерку

Автомобиль медслужбы находился неподалеку, однако медики не спешили на помощь пострадавшей.

Днем 29 октября в Невском районе Петербурга произошел наезд на пенсионерку. Инцидент случился на проспекте Большевиков, неподалеку от станции метро "Улица Дыбенко". В сети появилось видео с места происшествия.

На записи видно, как женщина лежит на дороге, и ей пытаются оказать помощь случайные прохожие. При этом, по словам очевидцев, рядом стояла машина медслужбы, однако медики не спешили помочь пострадавшей. Только спустя пять минут один из специалистов подошел к пенсионерке и просто нагнулся посмотреть, что с ней.

Петербуржцев возмутила подобная картина. Автор видео прокомментировал сложившуюся ситуацию так: "Ногой пнет, типа ладно, нормально".

На возмущение одних пользователей интернета другие ответили, что медслужба – это не скорая помощь, и в машине могли находиться лаборанты или медбратья, которые не имеют права оказывать помощь без вызова.

О дальнейшей судьбе сбитой пенсионерки информации нет.

Ранее мы писали, что на севере Петербурга иномарка сбила женщину и скрылась.

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