Уже второй европейский лидер (первым был Орбан) приехал на переговоры в Москву.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прибыл с рабочим визитом в Москву. Авторы Telegram-канала "Мейстер" полагают, что остаточно неожиданная встреча с Владимиром Путиным, в первую очередь, вызвана нуждой в российском газе. Идею его транзита в любой форме, по словам словацкого гостя, Киев зарубил на корню.

В Москве Фицо был оказан радушный прием и, наверняка, были предложены альтернативы поставок через "Турецкий поток", считают телеграмеры. Также они подчеркнули, что уже второй европейский лидер (первым был Орбан) приехал на переговоры в Москву.

Складывается интересная картинка – Москва, которую Брюссель винит во всех грехах, все чаще выступает партнером в решении проблем отдельных членов ЕС, пока Брюссель с его русофобской политикой выступает в роли их создателя. Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: Гавриил Григоров / Sputnik / Reuters