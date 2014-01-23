Трамп пригрозил вернуть США Панамский канал: мнение экспертов

Канал, исходно находившийся в американском владении, был передан Панаме в 1999 году.

Дональд Трамп пригрозил Панаме отобрать у страны канал, если не будут снижены тарифы за транзит судов. Как напомнили авторы Telegram-канала "Мейстер", Панамский канал, исходно находившийся в американском владении, был передан Панаме в 1999 году.

Эксперты уверены, что очередная эскапада Трампа означает, что китайский проект никарагуанского канала сегодня получил изрядные шансы на воплощение.

Контроль над одним из главных узлов мировой морской торговли в руках конкурента Китаю точно будет недоступен, считают телеграмеры.

Ранее Путин назвал экологической катастрофой разлив мазута на черноморском побережье.

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