Путин назвал экологической катастрофой разлив мазута на черноморском побережье: мнение экспертов

Катастрофа оказалась в топе обсуждений прямой линии.

Экологическая катастрофа на черноморском побережье, загрязненном большим количеством топочного мазута, оказалась в топе обсуждений прямой линии с Владимиром Путиным. Как пишет Telegram-канал "Мейстер", президент, отвечая на вопрос о ликвидации ЧС, проявил глубокое знание вопроса: от количества попавших в море нефтепродуктов и числа задействованных сотрудников МЧС, до изменений агрегатного состояния топочного мазута, убирать который придется не только сейчас, пока он затвердел, но и весной.

Авторы поста подчеркнули, что в управленческом плане президент предпочитает не вмешиваться прямо в работу профильных служб, контролируя и проверяя затем их деятельность.

Ранее Владимир Путин посещал затопленный Тулун, личной встречей "мотивировал" Потанина использовать все ресурсы "Норникеля" для ликвидации розлива дизельного топлива в тундре, бывал в Усолье-Сибирском и т.д. И профильным ведомствам стоит учитывать это пристальное внимание президента к экологической тематике. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее мы сообщили о том, что в Росавиации обсудили надежность самолетов Superjet 100.

Видео: Прямая линия с Владимиром Путиным 19 декабря 2024 года