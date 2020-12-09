В Росавиации обсудили надежность самолетов Superjet 100: мнение экспертов

На один инцидент, обусловленный отказом техники, стало приходиться на 22% полетов больше.

Росавиация поделилась цифрами об эксплуатации самолетов Superjet 100: в январе-ноябре 2024 года число инцидентов, обусловленных отказом авиатехники, снизилось на 2,5 % год к году, хотя число полетов выросло на 19,5%. То есть на один инцидент, обусловленный отказом техники, стало приходиться на 22% полетов больше.

Эксперты Telegram-канала "Мейстер" напомнили, что Superjet 100 изначально был плодом международной кооперации, и в нем использовалось большое количество иностранных комплектующих. Причем двигатели SaM146 не всегда отличались надежностью. Сейчас же, когда из-за санкций поставки импортных комплектующих напрямую от поставщиков невозможны, как и услуги по ремонту двигателей, логичным было бы ожидать увеличения числа поломок и простоя самолетов, а не наоборот, уверены авторы поста.

Это свидетельствует о том, что наши компании смогли решить вопрос с деталями - обратным ли инжинирингом, параллельным импортом или заменой на свои аналоги. И с компетенциями по обслуживанию иностранных агрегатов. Учитывая, что импортозамещенная версия самолета, как и МС-21, еще не скоро заполнят собой авиапарк страны, это многое значит для нашей авиаотрасли и транспортной связности – сейчас Superjet 100 осуществляет 9% пассажирских перевозок в стране. Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press