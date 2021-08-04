Эксперты прокомментировали предновогодний пакет санкций ЕС против России

Под рестрикции попали 52 танкера, перевозящих российскую нефть, а также несколько компаний из Китая, Индии, Ирана, Сербии и ОАЭ, обвиняемых в обходе санкций.

Совет ЕС утвердил 15-й пакет санкций против России. Под рестрикции попали 52 танкера, перевозящих российскую нефть, а также несколько компаний из Китая, Индии, Ирана, Сербии и ОАЭ, обвиняемых в обходе санкций. Кроме того, введен запрет на признание и исполнение в ЕС решений российских судов по искам, связанным с компаниями ЕС в РФ.

Как отметили эксперты Telegram-канала "Мейстер", в новый пакет санкций не вошли товары, о которых так долго стенали западные СМИ. Не попало под ограничение и атомное топливо – Венгрия и Словакия не пропустили эту инициативу.

В итоге, за неимением серьезных точек воздействия на Россию, отыгрались на танкерах – санкционировано 52 судна (теперь всего 79), притом, что теневой флот России, по данным S&P Global, насчитывает порядка 900 танкеров. То есть так же как санкции в адрес компаний-прокладок, это действие носит преимущественно символический характер, уверены телеграмеры.

Несколько интереснее ситуация с запретом на исполнения судебных решений: по сути, это формализация уже существующего статус-кво, где компании из ЕС и так не спешат выполнять решения наших судов о возмещении убытков. Тот же Linde, отказавший в поставках оборудования для "Русхимальянса, компенсацию платить не стал, и взыщут ее, вероятно, принудительно из западных активов, замороженных в России. Однако сама по себе идея того, что компании из ЕС могут не выполнять решения судов в местах работы за рубежом, вряд ли будет благоприятно воспринята в мире - никому не нравится, когда кто-то выписывает себе привилегии ставить себя выше местного права. Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: Pxhere