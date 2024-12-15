Эксперты прокомментировали экономические проблемы Германии

Компенсировать спад будет очень сложно, если вообще возможно.

Проблемы в экономике Германии – это не просто кризис, а фазовый переход, пишет Bloomberg. Издание не просто констатирует спад, а отмечает, что компенсировать этот спад будет очень сложно, если вообще возможно, на фоне сокращения доступа к энергоносителям и общего снижения конкурентоспособности немецкой экономики. На новость обратили внимание Telegram-канала "Мейстер".

Эксперты полагают, что состояние экономики Германии не может не отразиться на всей Европе, для которой ФРГ – лидер и локомотив, замыкающий множество производственных цепочек.

Будет ли итогом какой-то быстрый обвал? Не знаем, но в целом с подобными шоками в Европе справляться умеют. Поэтому скорее всего угасание пока что продолжится без лишних эксцессов. Но вот развернуть тенденцию вспять без революционных перемен – практически невероятно. Telegram-канала "Мейстер"

Ранее мы сообщили о том, что Катар и Турция возродили проект газопровода в Европу.

Фото: Pxhere