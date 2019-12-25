Катар и Турция возродили проект газопровода в Европу: мнение экспертов

Многолетний проект ранее не реализовывался по понятной причине.

Одним из последствий сирийских событий стало объявление Турцией о реанимации проекта строительства газопровода из Катара в Европу, с подключением его к турецкой сети. Как уточнили авторы Telegram-канала "Мейстер", многолетний проект ранее не реализовывался по понятной причине – ни России, ни Ирану экспорт через территорию Сирии катарского газа не нужен.

Но и сейчас его реализация отнюдь не гарантирована в силу наличия еще двух серьезных игроков, считают авторы поста.

Во-первых, Саудовской Аравии, которая имеет с Катаром весьма натянутые отношения и в росте его возможностей не заинтересована. Во-вторых, США, которые не для того лишали Европу одного дешевого трубопроводного газа, чтобы предложить второй. А вот хватит ли Турции и ЕС настойчивости этот проект все же реализовать – увидим. Там, помимо прочего, еще и внутренняя безопасность и стабильность самой Сирии роль будет играть. Telegram-канал "Мейстер"

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