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"Роснефть" заключила энергетическое соглашение с индийским НПЗ Reliance
Сегодня, 12:04
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"Роснефть" заключила энергетическое соглашение с индийским НПЗ Reliance

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Приблизительная стоимость сделки составляет $13 млрд в год.

"Роснефть" заключила крупнейшее в истории энергетическое соглашение с индийским НПЗ Reliance. Компания будет поставлять около 500 тыс. баррелей сырой нефти в сутки на протяжении 10 лет. Как пишет Telegram-канал "Мейстер", приблизительная стоимость сделки составляет $13 млрд в год.

Лучше понять значимость сделки можно, оценив общий экспорт сырой нефти из России (около 4,9 млн б/с в ноябре) и долю законтрактованных объемов в разрезе мирового рынка (около 0,5% поставок), считают авторы поста.

Учитывая, что Россия и так стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию, эта сделка компании только упрочит ее позиции на рынке самой многолюдной державы планеты. Индийцы получают нефть по выгодной цене, обеспечивая преимущества для своей экономики, а Россия – стабильно высокие экспортные поставки по цене, не зависящей от западных санкций.

Telegram-канал "Мейстер"

Ранее мы сообщили о том, что строительство инфраструктуры 5G начнется в двух российских городах.

Фото: Pxhere

Теги: мейстер, роснефть
Категории: Лента новостей, Новости России,

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