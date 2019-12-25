"Роснефть" заключила энергетическое соглашение с индийским НПЗ Reliance

Приблизительная стоимость сделки составляет $13 млрд в год.

"Роснефть" заключила крупнейшее в истории энергетическое соглашение с индийским НПЗ Reliance. Компания будет поставлять около 500 тыс. баррелей сырой нефти в сутки на протяжении 10 лет. Как пишет Telegram-канал "Мейстер", приблизительная стоимость сделки составляет $13 млрд в год.

Лучше понять значимость сделки можно, оценив общий экспорт сырой нефти из России (около 4,9 млн б/с в ноябре) и долю законтрактованных объемов в разрезе мирового рынка (около 0,5% поставок), считают авторы поста.

Учитывая, что Россия и так стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию, эта сделка компании только упрочит ее позиции на рынке самой многолюдной державы планеты. Индийцы получают нефть по выгодной цене, обеспечивая преимущества для своей экономики, а Россия – стабильно высокие экспортные поставки по цене, не зависящей от западных санкций. Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: Pxhere