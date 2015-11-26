Выставка в честь освобождения Вьетнама открылась в Смольном

Экспозиция призвана символизировать укрепление культурных и исторических связей Северной столицы и Вьетнама.

Сегодня в рамках визита делегации Социалистической Республики Вьетнам в Смольном дворце состоялось открытие выставки, которая посвящена 70-летию Победы при Дьенбьенфу. На церемонии открытия присутствовал секретарь партийного комитета провинции Дьенбьен Чан Куок Кыонг, – сообщают в Администрации Петербурга.

По словам губернатора Северной столицы Александра Беглова, Санкт-Петербург и Вьетнам в текущем году отметили две важнейшие в истории двух стран даты – 80-летие полного снятия блокады Ленинграда и 70-летие победы при Дьенбьенфу.

В те годы слова "Вьетнам", "Хо Ши Мин" и "Дьенбьенфу" стали символом беспримерного мужества и любви к Родине. Мы гордимся тем, что на протяжении многих лет плечом к плечу с вьетнамским народом стояли советские воины и специалисты. Мы вместе отстаивали идеалы свободы и справедливости. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Выставка содержит эксклюзивные фотографии и документы, повествующие о событиях 70-летней давности. Помимо прочего на экспозиции представлены материалы, рассказывающие о сотрудничестве СССР и Вьетнама в годы борьбы последнего за независимость.

Глава города отметил, что открывшаяся экспозиция призвана укрепить культурные и исторические связи Санкт-Петербурга и Социалистической Республики Вьетнам. В пресс-службе Смольного также напомнили, что ранее в Ханое была открыта выставка, повествующая о блокаде Ленинграда.

Сегодня также стало известно, что власти Петербурга подписали Соглашение о сотрудничестве и побратимстве с вьетнамской провинцией Дьенбьен.

Фото: Администрация Санкт-Петербурга