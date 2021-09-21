Власти Петербурга подписали договор о побратимстве с Дьенбьеном

Северная столица стала лидером по количеству совместных мероприятий с представителями Республики Вьетнам.

Сегодня в Смольном дворце в рамках встречи с представителями вьетнамской провинции Дьенбьен власти Северной столицы подписали Соглашение о побратимстве и сотрудничестве с регионом Социалистической Республики. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Администрации Санкт-Петербурга.

Наши лидеры - Президент России Владимир Путин и Генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама товарищ То Лам сегодня продолжают курс, заложенный в годы борьбы за независимость Вьетнама. В 2012 году стратегическое партнёрство России и Вьетнама было выведено на всеобъемлющий уровень. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Во время встречи губернатор Северной столицы Александр Беглов подчеркнул, что Петербург издавна играет важную роль в выстраивании вьетнамско-российских отношений. По словам главы города, еще в 2020 году развитие сотрудничества с Вьетнамом стало одним из приоритетных направлений международной деятельности. На сегодняшний день Санкт-Петербург является лидером по количеству совместных культурных мероприятий с Республикой.

Мы гордимся тем, что имеем возможность заключить с Вашей провинцией побратимские отношения. Соглашение, которое мы сегодня подписали, откроет новые возможности для укрепления сотрудничества. Главное – у нас есть желание наполнить его практическими шагами. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Ранее стали известны итоги визита делегации Петербурга в Республику Куба.

Фото: Администрация Санкт-Петербурга