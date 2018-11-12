После вмешательства прокуратуры водителю, виновному в смертельном ДТП под Алолью, ужесточили наказание

Отбывать наказание он будет в колонии-поселении.

Апелляционная инстанция изменила приговор жителю Великих Лук, признанному виновным в аварии с тремя погибшими, включая ребёнка. Теперь мужчине предстоит отбывать наказание в колонии-поселении, сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Трагедия произошла в октябре 2024 года в Пустошкинском районе. По материалам дела, водитель грубо нарушил правила дорожного движения: он выехал на встречную полосу, где столкнулся с другим автомобилем. В результате аварии погибли трое человек, в том числе ребёнок, родившийся в 2023 году.

Ранее Опочецкий районный суд приговорил мужчину, который по некоторым данным являлся иеродиаконом Великолукской епархии, к двум годам принудительных работ с удержанием части зарплаты и трёхлетним лишением водительских прав. Однако прокуратура области сочла это наказание чрезмерно мягким и добилась пересмотра дела.

Апелляционный суд согласился с доводами обвинения. Из приговора исключили положение о замене лишения свободы на принудительные работы. Теперь мужчина осуждён к двум годам колонии-поселения с аналогичным сроком запрета на управление транспортом. Также суд определил самостоятельный порядок прибытия осуждённого к месту отбывания наказания. Остальные части приговора оставлены без изменений.

Фото: УМВД России по Псковской области