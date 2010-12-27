Сборная России по хоккею забыла в отеле Дании сумку с вещами

Автобус со спортсменами пришлось догонять полиции.

Сборная России по хоккею, уезжая из отеля Дании, забыла сумку с вещами. Полиции пришлось догонять автобус со спортсменами и возвращать им багаж. Об этом сообщает спортивный корреспондент Александр Рогулев на своей странице в Twitter.

Сборная покинула отель в Дании. Ну и тут все не слава богу: забыли сумку, пришлось передавать через полицейских в сопровождении. Александр Рогулев

Напомним, в 1/4 финала ЧМ по хоккею российская сборная недооценила соперников и проиграла канадцам со счетом 4:5. По словам главного тренера команды Ильи Воробьева, все дело в том, что сегодня в России не хватает игроков. Он уверен, что в настоящее время хоккей в нашей стране "пожинает плоды 90-х".

Главное – начать развивать игроков. Чтобы их было больше. Поймите, что мы сейчас пожинаем плоды 1990-х. Когда страна была развалена. И всем было не до хоккея. Игроки есть, но их количество небольшое. Илья Воробьев

Видео: Twitter / Александр Рогулев

Фото: fhr.ru