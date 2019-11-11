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СМИ опубликовали видео с найденным туловищем расчлененной аспирантки

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Соколову уже предъявили обвинение в убийстве.

Очевидцы сообщили в службы об обнаружении останков на берегу реки Екатерингофки около Гапсальской, 4. По предварительным данным, это останки аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко. Об этом Невским Новостям сообщил источник в правоохранительных органах.

В этот же момент в Октябрьском городском суде идет заседание в отношении предполагаемого убийцы – доцента СПбГУ Олега Соколова. Ему предъявили обвинение по делу об убийстве аспирантки. 

Ранее мать убитой аспирантки рассказала, что она достойно похоронит своего ребенка.

Видео: Невские Новости 

Теги: ещенко, соколов
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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