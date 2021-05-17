Появилось видео падения солиста балета Мариинского театра с электросамоката

На данный момент Залеев находится по наблюдением медиков Мариинской больницы.

Благодаря источнику в правоохранительных органах в распоряжении редакции Piter.tv оказалась запись с камеры видеонаблюдения, которая засняла падение солиста балета Мариинского театра Давида Залеева с электросамоката. На ней можно увидеть, как Залеев ехал прямо по тротуару, но затем потерял управление, когда хотел объехать пешеходов. После неудачной попытки солист балета упал на асфальт. Инцидент произошёл в среду, 12 мая, в 23:36.

Известно, что на данный момент Залеев находится по наблюдением медиков Мариинской больницы. Он был госпитализирован туда от дома №43/1 на Лермонтовском проспекте в Адмиралтейском районе. Об этом "Фонтанке" сообщили в пресс-службе Мариинского театра.

Давид Залеев – заслуженный артист Северной Осетии, также он является членом группы Мариинского театра уже около восьми лет.

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Видео: Piter.tv