Стали известны подробности об избиении семиклассника компанией молодых людей

Правоохранителями были задержаны два местных жителя в возрасте 18 и 20 лет, а также их 19-летняя знакомая.

Следственный комитет по Санкт-Петербургу рассказал подробности уголовного дела о незаконном лишении свободы подростка.

По версии следствия, 4 января 2023 года 13-летний семиклассник был участником драки на улице Политрука Пасечника. В ходе драки кто-то из дерущихся применил перцовый баллончик к 20-летнему парню, который проходил мимо.

Уже после драки семиклассник находился на остановке общественного транспорта. В этот момент к нему подошел пострадавший от перцового баллончика со знакомыми. Школьнику были нанесены множественные удары кулаками по голове и туловищу. Семиклассника после этого посадили в автомобиль и доставили к одному из домов по Аннинскому шоссе. Когда подросток вышел из автомобиля, его вновь избили, поставили на колени, после чего 19-летняя девушка также нанесла ему несколько ударов по голове и туловищу, облила его спиртосодержащей жидкостью. После этого подростка отпустили.

Правоохранителями были задержаны два местных жителя в возрасте 18 и 20 лет, а также их 19-летняя знакомая, решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.

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