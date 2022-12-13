В Петербурге задержали подозреваемых, которые избили и напоили алкоголем семиклассника

Со слов самого пострадавшего, около семи часов вечера 4 января в поселке Торики во время словесного конфликта неизвестные силой посадили его в автомобиль, привезли к дому по Аннинскому шоссе, где избили и принудили пить алкоголь.

В Петербурге задержали подозреваемых в похищении и избиении школьника. Об этом стало известно Piter.tv.

Днём 5 января от дома по Аннинскому шоссе с ссадиной мягких тканей лица, ушибом брюшной стенки и мягких тканей грудной клетки в удовлетворительном состоянии был госпитализирован семиклассник. После оказания медицинской помощи школьник был отпущен. Со слов самого пострадавшего, около семи часов вечера 4 января в поселке Торики во время словесного конфликта неизвестные силой посадили его в автомобиль, привезли к дому по Аннинскому шоссе, где избили и принудили пить алкоголь.

Было возбуждено уголовное дело по п. "а, д" ч. 2 ст. 127 УК РФ (Незаконное лишение человека свободы).

Вечером 8 января у дома 57 корпус 1 по Ленинскому проспекту по подозрению в совершении указанного преступления задержаны 20-летний М., 19-летняя А. и 18-летний Д. Все трое будут помещены в ИВС.

Ранее в Кудрово 15-летний подросток отравился нейролептиками.

Фото: Piter.tv