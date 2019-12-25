Жители Детскосельского обвиняют ГЖИ в противодействии в смене УК

Местные жители хотят расторгнуть договор с ТСЖ и перейти к управляющей компании. Однако даже после выигранного суда сделать им этого не удаётся.

Больше двух лет инициативная группа жителей из дома 8 корпус 1 по Центральной улице пытается законными путями выйти из ТСЖ "Детскосельское", созданного ещё в 2003 году застройщиком ООО "Старп-Строй". Всё дело в том, что жильцы не довольны качеством обслуживания дома: есть вопрос к состоянию фасада и инженерных сетей дома, качеству уборки подъездов.

Скриншот: ГИС ЖКХ

У меня есть знакомый, у которого дом 1968 года постройки. Ничего не рухнуло, всё делается, всё обслуживается. Да, коммуникации ещё с года постройки, но, если постепенно-постепенно деньги вкладываешь, всё обновляешь и не воруешь, то всё будет нормально. Да, многие УК воруют, но если они делают свою работу и довольствуются своей небольшой прибылью, то людей всё устраивает. У нас же выходит председатель и говорит: "Товарищи, у нас нет долгов, но нет и денег". У меня возникает вопрос, а куда они делись? Не потому что мне их жалко, но хочется посмотреть, что они сделали на полученные деньги. У нас за последние полгода покрасили единственную лавочку возле первого подъезда, всё. Алексей Сидоренко, житель дома

Также оказалось, что ТСЖ берёт деньги с жильцов якобы за уборку придомовой территории дома. При этом, как рассказали местные жители, данная территория не входит в состав общего имущества. За содержание этой территории отвечает администрация МО "Поселок Шушары", уборку осуществляет подрядчик за счёт средств местного бюджета. При этом, как узнал Piter.TV, жители исправно платят за эту "услугу" во избежание судебных разбирательств из-за неуплаты. Куда уходят эти средства, вопрос открытый.

Ещё в конце 2020 года собственниками дома было инициировано внеочередное общее собрание, состоявшееся в период с 7 ноября по 14 декабря 2020 года в форме очно-заочного голосования. На собрании рассматривался вопрос выхода из управления ТСЖ "Детскосельское" и выбора новой управляющей компаниии – УЖК "Детскосельский". Во время данного собрания было решено заключить договор с УЖК "Детскосельский". При этом, по словам активных жителей, во время подготовки и проведения общего собрания руководство ТСЖ срывало информацию инициативной группы и вводило других жителей в заблуждение. Уже в январе 2021 года было проведено новое собрание от лица ТСЖ, однако, многие жители приняли решение не участвовать в собрании и не заполнять бланки. Однако, кворум был набран. По словам Алексея Сидоренко, ТСЖ могло подделать бланки, так как активистами позднее была найдена, в том числе, подпись уже умершего человека.

Тогда инициативная группа приняла решение подать исковое заявление в Пушкинский районный суд. Судебные разборки шли больше года, 15 апреля 2022 года жители дома выиграли суд о признании недействительным решения внеочередного общего собрания собственников помещений, проводимом ТСЖ. Решение вступило в силу 7 июня 2022 года.

Предоставлено Алексеем Сидоренко

Однако даже после выигранного суда ГЖИ Санкт-Петербурга 21 июня отказала в выдаче лицензии УЖК "Детскосельский", так как у инспекции отсутствуют сведения о прекращении деятельности ТСЖ "Детскосельское". При этом, согласно жилищному законодательству, размещать сведения и отчёты в ГИС ЖКХ должна организация, которая в текущий момент юридически управляет домом, то есть ТСЖ "Детскосельское".

Предоставлено Алексеем Сидоренко

При этом, Алексей Сидоренко рассказал Piter.TV, что совсем недавно из ТСЖ "Детскосельское" смогли выйти жильцы соседнего пятиэтажного дома. Они заключили договор с другой управляющей компанией.

Люди заметили серьезную разницу. Например, наладилась работа теплового центра. За одинаковую жилую площадь мы зимой платим 4500 рублей, там платят около 3000 рублей. Мы каждый месяц переплачиваем от 800 до 1500 тысяч рублей. Хотя кочегарка стоит напротив, трубы те же самые. Алексей Сидоренко, житель дома

Жильцы дома, получив отказ от ГЖИ, не опустили руки и уже 23 июня отправили очередное заявление в инспекцию с требованием исполнить решение Пушкинского районного суда и внести изменения в реестр лицензий в отношении ООО "Управление жилым комплексом Детскосельский".

Предоставлено Алексеем Сидоренко

Отметим, что 16 июня в данном доме также состоялось рабочее совещание с участием помощника прокурора Пушкинского района, представителя ГЖИ, сотрудников администрации Пушкинского района и местной администрации МО "Посёлок Шушары".

Piter.TV также связался с председателем ТСЖ "Детскосельское" Валерием Найденовым.

Что касается суда, у нас ещё есть сроки на обжалование. Мы получили уведомление о решении суда только позавчера, поэтому у нас есть время. А то, что они торопят события, это всё понятно, это баламутство. Что касается проверки прокуратуры, то жильцы писали жалобы необоснованные, все вопросы были урегулированы. Ну а касаемо уборки придомовой территории, то часть территории (проезжая часть) убирается администрацией Шушар, а часть территории убирает ТСЖ. Активисты же хотят уйти в частную компанию, которая с долгами на 7 млн рублей. У той УЖК стоимость телевидения 240 рублей, а у меня 50 рублей. У нас тут есть жильцы, которые просто баламутят остальных людей. Я одного уже наказал за клевету через суд, у него сняли приставы деньги с карточки, вот он теперь бегает и баламутит всех. Валерий Найденов, председатель ТСЖ

Также уже больше года в Московском районе Петербурга жители дома на Среднерогатской, 9, борются с созданным без их участия жилищным кооперативом (ЖК). В феврале Piter.TV рассказывал, что пока идут суды о признании недействительным решения общего собрания собственников, председатель жилищного кооператива Иван Тихашин ставит заглушки самым активным борцам за справедливость, без общего собрания собственников (ОСС) меняет исправные домофоны и без ведома переключает жильцов на другого телевизионного провайдера. Пока идёт борьба за дом, в доме на регулярной основе прорывает трубы. В апреле вода "водопадом" стекала на улицу через общие балконы. Из-за этого потопа, по данным на конец июня, в парадной до сих пор не работает пассажирский лифт.

Фото: ВКонтакте / Детскосельский Онлайн | Пушкинский район