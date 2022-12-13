В Петербурге возбуждено уголовное дело из-за истязаний детей в медресе

Медресе – мусульманское учебное заведение, выполняющее функцию средней общеобразовательной школы и мусульманской духовной семинарии.

Сотрудниками ФСБ России Петербургу и Ленинградской области и МВД пресечена незаконная деятельность эмиссаров медресе (мусульманское учебное заведение, выполняющее функцию средней общеобразовательной школы и мусульманской духовной семинарии – прим.ред.) протурецкой международной религиозной организации "Сулейманджилар". Данная религиозная организация выступает за создание под эгидой Турции единого исламского государства "Великий Туран", которое включало бы в себя также мусульманские и тюркоязычные регионы России. Об этом сообщила пресс-служба Управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти.

Было установлено, что организация осуществляла на территории Петербурга миссионерскую деятельность с нарушением требований российских законов.

В частности, образовательная программа медресе не была согласована с Министерством образования РФ, вся преподавательская деятельность осуществлялась без лицензий и отсутствием юридических договоров с родителями учеников на сам процесс обучения. Обучение проходило по системе "полного пансиона", с постоянным проживанием детей непосредственно в медресе.

Лидеры религиозной ячейки "Сулейманджилар" привлечены к административной ответственности по ч. 4 ст. 5.26 КоАП РФ "Осуществление миссионерской деятельности с нарушением требований законодательства".

Также из-за систематического избиения учеников и применения к ним мер физического воздействия возбуждено уголовное дело по ч.2. ст.117 ("Истязание в отношении несовершеннолетнего лица").

На прошлой неделе руководителей подпольной мусульманской школы арестовали в Петербурге. Суд назначил Шабану Динчеру, Фазли Агаеву и Шарофиддину Рахманову штрафы в размере 30 тысяч рублей с депортацией. Агаев отказался давать комментарии. Рахманов и Динчер признали свою вину.

Видео: пресс-служба Управления ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области