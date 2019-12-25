Один из подозреваемых был опрошен. Он пояснил, что 26 октября он в мессенджере Telegram обнаружил переписку интимного характера между своей знакомой и потерпевшим.

В Петербурге четверо граждан Узбекистана избили и изнасиловали соотечественника. Об этом Piter.tv стало известно от источника в правоохранительных органах.

В полицию ночью 27 октября обратился мужчина, который рассказал, что в дома №9 по улице Ивана Фомина неизвестные избивают его брата в неустановленной квартире.

Полицейские установили квартиру, и нашли в ней 21-летнего потерпевшего Ш., гражданина Узбекистана. Там же задержали четверых граждан Узбекистана 22, 26 и 28 лет.

Один из подозреваемых был опрошен. Он пояснил, что 26 октября он в мессенджере Telegram обнаружил переписку интимного характера между своей знакомой и потерпевшим. Под надуманным предлогом он пригласил Ш. к себе. В квартире четверо подозреваемых руками и ногами избили Ш., после чего совершили в отношении него насильственные действия сексуального характера.

Изъято: следы пальцев рук, стеклянная бутылка. Возбуждены уголовные дела по факту похищения человека и совершения насильственных действий сексуального характера.

Ранее петербургская студентка обвинила мужа тети в многолетнем сексуальном насилии над ней.

Фото: Piter.tv