Также в дома вернулось отопление.

Коммунальную аварию в поселке Понтонный устранили за 4 часа. Также в дома вернулось отопление. Об этом 9 декабря сообщили в пресс-службе ГУП "ТЭК СПб".

Напомним, в 12:20 на пульт диспетчера поступило сообщение о технологическом нарушении по адресу: улица Александра Товпеко, дом №32. На месте специалисты обнаружили дефект на теплосети диаметром 76 мм. На устранение дефекта должно было уйти 8 часов, но специалисты справились с ним куда быстрее.

Ранее также стало известно, что в декабре этого года ГУП "ТЭК СПб" объявит конкурс на выбор подрядчика, который займется реконструкцией теплосети на улице Есенина.

Фото: Piter.TV