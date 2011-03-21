Жители посёлка Понтонный до вечера остались без отопления

Подключение домов к отоплению после завершения работ будет производить УК, на это потребуется несколько часов.

В четверг, 9 декабря, в Колпинском районе Петербурга произошла коммунальная авария, из-за которой жители дома до вечера остались без отопления. Об этом сообщила пресс-служба ГУП "ТЭК СПб".

Технологический отказ зафиксирован на тепловых сетях у дома № 32 по улице Александра Товпеко в посёлке Понтонный. В домах на улицах Варвары Петровой и Александра Товпеко отопления не будет с 12:20 до 20:20.

Подключение домов к отоплению после завершения работ будет производить УК, на это потребуется несколько часов.

Ранее в ГУП "ТЭК СПб" рассказали о состоянии мужчины, получившем травмы при прорыве трубы на улице Есенина.

Фото: Piter.tv (архив)