В подмосковном Железнодорожном неизвестный открыл стрельбу по офицеру Минобороны

Позже покусившийся на жизнь военного был найден мертвым в Балашихе.

В Железнодорожном Московской области неизвестный напал на офицера Министерства обороны РФ. Киллер караулил военного у подъезда и открыл по нему огонь из ПМ с глушителем, – сообщают в 112.

По данным журналистов, офицер получил пулевое ранение, однако его водитель открыл ответную стрельбу и тем самым спугнул бандита.

Позже автомобиль и тело нападавшего были обнаружены в лесополосе в Балашихе. Среди предполагаемых причин его смерти: самоубийство или "казнь" за провальное покушение. Правоохранители расследуют случившееся.

Ранее мы писали, что самолет АН-12 опрокинулся при посадке в Новом Уренгое.

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