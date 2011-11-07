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В парках и скверах Петербурга ветер повалил 16 деревьев
Сегодня, 13:48
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В парках и скверах Петербурга ветер повалил 16 деревьев

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Больше всего пострадал Красногвардейский район.

На территориях зеленых насаждений Комитета по благоустройству штормовой ветер повалил 16 деревьев. Больше всего пострадал Красногвардейский район. Об этом сообщила пресс-служба комитета. 

В Малоохтинском парке четыре ивы не устояли перед стихией, на Энергетиков упала липа, а на Большой Пороховской – яблоня. В Перевозном переулке на пересечении с улицей Шаумяна большой тополь перегородил тротуар, сейчас ствол уже распилен и сдвинут, проход свободен.

В дежурную службу Комитета по благоустройству поступила информация всего о двух случаях подтопления на проезжей части, выезд специалистов дорожного предприятия потребовался на Малом проспекте П.С. и на проспекте Обуховской обороны. 

Ветер стихает, но сады и парки в центре города пока закрыты, так как деревья мокрые и тяжелые, и всё ещё существует вероятность их падения. 

Информацию о подтоплениях или нештатных ситуациях на улично-дорожной сети, связанных с падением деревьев, принимает дежурная служба по телефону 314-60-13.

Фото: Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга

Теги: ветер, деревья
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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