В парках и скверах Петербурга ветер повалил 16 деревьев

Больше всего пострадал Красногвардейский район.

На территориях зеленых насаждений Комитета по благоустройству штормовой ветер повалил 16 деревьев. Больше всего пострадал Красногвардейский район. Об этом сообщила пресс-служба комитета.

В Малоохтинском парке четыре ивы не устояли перед стихией, на Энергетиков упала липа, а на Большой Пороховской – яблоня. В Перевозном переулке на пересечении с улицей Шаумяна большой тополь перегородил тротуар, сейчас ствол уже распилен и сдвинут, проход свободен.

В дежурную службу Комитета по благоустройству поступила информация всего о двух случаях подтопления на проезжей части, выезд специалистов дорожного предприятия потребовался на Малом проспекте П.С. и на проспекте Обуховской обороны.

Ветер стихает, но сады и парки в центре города пока закрыты, так как деревья мокрые и тяжелые, и всё ещё существует вероятность их падения.

Информацию о подтоплениях или нештатных ситуациях на улично-дорожной сети, связанных с падением деревьев, принимает дежурная служба по телефону 314-60-13.

Фото: Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга