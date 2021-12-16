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МЧС: 17 октября в Петербурге введут оранжевый уровень погодной опасности
Сегодня, 20:54
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МЧС: 17 октября в Петербурге введут оранжевый уровень погодной опасности

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Есть вероятность стихийных бедствий.

В Петербурге объявили оранжевый уровень погодной опасности. 17 октября в Северной столице синоптики обещают сильный дождь и шквал. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. 

Напомним, что оранжевый уровень означает опасные климатические условия с вероятностью стихийных бедствий.

Спасатели призвали горожан отказаться от прогулок на улице. Нельзя ходить под неустойчивыми конструкциями и деревьями. Лучше отказаться от поездок на авто в связи с высоким риском ДТП. Машины рекомендуют оставить на подземной парковке или в гараже. В случае отсутствия такой возможности автомобили надо припарковать подальше от деревьев. Вещи с открытых балконов необходимо убрать. 

Ранее на Piter.tv: в понедельник в Петербурге будут дежурить специалисты "Водоканала".

Фото: Piter.tv

Теги: ветер, ливень, мчс оранжевый уровень, прогноз погоды
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

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