МЧС: 17 октября в Петербурге введут оранжевый уровень погодной опасности

Есть вероятность стихийных бедствий.

В Петербурге объявили оранжевый уровень погодной опасности. 17 октября в Северной столице синоптики обещают сильный дождь и шквал. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Напомним, что оранжевый уровень означает опасные климатические условия с вероятностью стихийных бедствий.



Спасатели призвали горожан отказаться от прогулок на улице. Нельзя ходить под неустойчивыми конструкциями и деревьями. Лучше отказаться от поездок на авто в связи с высоким риском ДТП. Машины рекомендуют оставить на подземной парковке или в гараже. В случае отсутствия такой возможности автомобили надо припарковать подальше от деревьев. Вещи с открытых балконов необходимо убрать.

Ранее на Piter.tv: в понедельник в Петербурге будут дежурить специалисты "Водоканала".

Фото: Piter.tv