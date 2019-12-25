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В понедельник в Петербурге будут дежурить специалисты "Водоканала"
Сегодня, 20:30
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В понедельник в Петербурге будут дежурить специалисты "Водоканала"

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Сообщить о скоплениях воды можно по телефонам: 004 и 305-09-09.

В понедельник, 17 октября, на дежурство выйдут сотрудники "Водоканала". Они будут контролировать "уязвимые" адреса, где возможно большое скопление воды. Напомним, в Петербурге завтра ожидаются ливни. Об этом сообщили в пресс-службе коммунального предприятия. 

Специалисты при необходимости будут использовать спецтехнику для оперативного извлечения посторонних предметов из амбразурных патрубков, дождевых колодцев и откачки дождевой воды. 

Особое внимание сотрудники "Водоканала" уделят социальным объектам. Сообщить о скоплениях воды можно по телефонам: 004 и 305-09-09.

Фото: Pxhere

Теги: водоканал, дожди
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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