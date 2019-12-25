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В понедельник ожидается сильный ветер и дождь
Сегодня, 15:16
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В понедельник ожидается сильный ветер и дождь

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Завтра в Северной столице подует ветер со скоростью 18-23 метров в секунду.

В начале недели, 17 октября, в Петербурге будет плохая погода. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по городу со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Завтра в Северной столице подует ветер со скоростью 18 метров в секунду. В прибрежных районах порывы будут достигать 23 м/с. 

Температура воздуха в течение суток составит +9...+11 градусов. 

Ранее на Piter.tv: в "ТЭК СПб" рассказали, что при падении трубы на гаражи никто не пострадал.

Фото: Piter.tv

Теги: ветер, дождь, погода, прогноз погоды
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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