В Петербурге из-за сильного ветра закрывают сады и парки

Специалисты не рекомендуют сейчас гулять в близи деревьев.

В Петербурге объявлено штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют усиление ветра местами до 23 м/с.

Как сообщил Комитет по благоустройству, сады и парки, которые можно закрыть, уже закрыты. Специалисты не рекомендуют сейчас гулять в близи деревьев.

Для ликвидации непредвиденных последствий сформированы аварийные бригады. Они готовы выехать к месту происшествия по первому же сигналу.

В Комитете по благоустройству круглосуточно работает дежурная служба. О неприятных ситуациях на дороге или на территории зеленых насаждений можно сообщить по телефону 314-60-13.

Фото: Piter.tv