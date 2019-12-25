В Петербурге до конца 2023 года появится 300 новых троллейбусов

В городе проводится транспортная реформа.

В Петербурге продолжается транспортная реформа, первый этап которой стартовал 1 апреля. О текущих и планируемых изменениях в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказал председатель комитета по транспорту Кирилл Поляков.

Он сообщил, что на ежедневно выпускается большое количество автобусов и троллейбусов, которые будут курсировать на улицах города. Только до конца 2023 года в Петербург поступит почти 300 новых троллейбусов и около 200 трамваев.

На что жаловались петербуржцы в первый день транспортной реформы? Собрали основные претензии.

Фото: Piter.tv