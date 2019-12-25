В Паттайе российский турист обнаружен мертвым

На теле жертвы полицейские не нашли следов борьбы или ушибов.

В Паттайе обнаружен мертвым россиянин. Об этом сообщили местные журналисты из портала Pattaya News. В СМИ отметили, что на теле жертвы полиция не обнаружила следов борьбы или ушибов. Известно, что 45-летнего погибшего нашли в одном из домов. Хозяйка рассказала, что утром 10 июля ее гость должен был вернуться в РФ. Однако турист не хотел возвращаться на родину и просил любой помощи.

В настоящее время по данному происшествию ведется расследование. О гибели гражданина России полиция уведомит российское посольство, а также семью погибшего.

На Таиланде появится слежка за туристами.