На Таиланде появится слежка за туристами

Власти Таиланда создают спецподразделение полиции.

На любимом курорте россиян появится слежка за туристами. Издание Bangkok Post сообщило, что Таиланд создает специальное подразделение полиции, которое будет отслеживать перемещение путешественников. Таким образом местные власти надеются предотвратить новую вспышку коронавируса.

на данный момент известно, что Центральное следственное бюро (CIB) займется наблюдением за иностранцами на водоемах. на дорогах страны будут установлены КПП, на которых полиция будет проверять температуру гостей. Для слежения за туристами могут быть задействованы онлайн-приложения.

Напомним, что министр туризма и спорта Таиланда Пхипхат Ратчакитпракарн рассказал в июне, что страна планирует ориентироваться на богатых туристов после пандемии. Визит "несостоятельных путешественников" в настоящее время не входит в государственную концепцию протокола.

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