В Таиланде могут открыть три направления для туристов, чтобы протестировать турсектор на способность справиться со вспышкой COVID-19.

Пять курортов Таиланда могут открыться для иностранцев уже в августе. Об этом сообщает Bangkok Post со ссылкой на министерство туризма и спорта страны. Однако въехать на курорты разрешат гражданам не из всех стран.

Таиланд может перезапустить международный туристический рынок в августе, раньше, чем ожидалось. Фифат Ратчакитпракарн, министр туризма и спорта Таиланда

Для первых приезжих иностранных туристов будут предусмотрены специальные квоты. Их количество будет зависеть от возможности тестирования на коронавирус и от ситуации в здравоохранении в провинции.

Потенциально в Таиланде могут открыть три направления для туристов, чтобы протестировать турсектор на способность справиться со вспышкой COVID-19. Это Пхукет, Остров Пхи-Пхи в Краби и острова Самуи, Панган и Тао в Сураттхани.

Самолёты из других стран должны будут прилетать сразу в эти регионы Таиланда.

Ранее мы писали о путешествиях по России: куда ехать, если закрыты границы?