Лидером списка стала Италия.

Стала известна самая желанная страна для путешествий у россиян. Об этом рассказали аналитики из сервиса OneTwoTrip. Специалисты объяснили, что большая часть туристов мечтают отправиться в отпуск после открытия границ в Италию. Так ответили 13,75% населения. Еще 9,4% остановили свой выбор на Испании, а 6,3% - на Португалии.

В топ-лист попали такие направления как Таиланд, Турция, Греция. Отечественные путешественники отметили Грузию, США, Японию и Францию. Многие туристы заявили, что им неважно, куда лететь. Они готовы отправиться в поездку в первую страну, которая начнет принимать туристов из РФ.

У россиян не осталось денег на отпуск.

Видео: YouTube / touropia