В Каире задержали лидера ассоциации "Братья-мусульмане"*

Исламист переписывался с экстремистами из Турции.

В Каире задержали лидера исламистской ассоциации "Братья-мусульмане"*, запрещенной на территории России. Об этом сообщили представители египетского телеканала Al Arabiya со ссылкой на МВД страны. В полиции отметили, что поймали Махмуда Иззата.

В Египте считают, что Иззат ответственен за создание вооруженного крыла террористической организации. Лидер движения пользовался несколькими квартирами, чтобы сбежать за собой слежки. При его задержании оперативники изъяли техника, в которой находилась переписка с представителями экстремистов из Турции.

В настоящее время египетские силовики продолжают поиск людей, участвовавших в запрещенном движении вместе Махмудом Иззатом.

Египтянин 4 месяца блуждал по кладбищу после собственных похорон.

Фото: Al Arabiya

Видео: YouTube / VideoYoum7 | قناة اليوم الساب