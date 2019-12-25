Египтянин 4 месяца блуждал по кладбищу после собственных похорон

Мужчину похоронили в марте, и нашли спустя 4 месяца на кладбище живым среди могил.

В Египте мужчину нашли среди могил живым спустя 4 месяца после его похорон.

Издание Arab News сообщает, что 40-летнего жителя одной из деревень в Египте нашли блуждающим по местному кладбищу живым и невредимым, хотя его похороны состоялись 21 марта этого года. Как выяснилось, мужчина страдал психическим расстройством и часто пропадал на долгое время. Обычно через месяц поисков его находили.

Весной мужчина пропал в очередной раз. Вскоре родственники опознали в неопознанном теле в морге родственника и похоронили его. Только одна из родственниц усомнилась в личности тела. Был взят анализ ДНК, результаты которого так и не пришли родственникам.

В минувшие выходные на кладбище нашли блуждающего безумного мужчину и доставили в полицию.

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