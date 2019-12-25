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В Лыткарино в Москве-реке нашли тело новорожденного ребенка
Сегодня, 10:29
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В Лыткарино в Москве-реке нашли тело новорожденного ребенка

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Тело нашли около гидротехнического шлюза в Лыткарино Люберецкого городского округа.

В Москва-реке нашли тело новорожденного младенца.

ТАСС со ссылкой на СКР по Московской области сообщает, что около гидротехнического шлюза в Лыткарино Люберецкого городского округа накануне, 20 июля, нашли тело новорожденного младенца. По данному факту проводится доследственная проверка, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение.

Для выяснения причин смерти младенца назначена экспертиза. Мат ребенка ищут.

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Фото:pixabay

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России, Криминальные происшествия,

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