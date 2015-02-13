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Комтранс реализовал решения о введении ограничений для СИМ в шести районах Петербурга
Вчера, 23:51
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Комтранс реализовал решения о введении ограничений для СИМ в шести районах Петербурга

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Движение СИМ на территории указанных районов автоматически остановится сегодня в 00:00, независимо от местоположения самокатов.

Совместно с кикшеринговыми компаниями комитет по транспорту Петербурга реализовал принятые Оперативным штабом решения о введении ограничений для передвижения средств индивидуальной мобильности (СИМ) в шести районах. Напомним, мера будет действовать в период проведения Петербургского международного экономического форума – с 5 по 8 июня.

По информации ведомства, запрет передвижения на СИМ в Адмиралтейском, Василеостровском, Московском, Петроградском, Пушкинском и Центральном районах начнет действовать с 00:00 5 июня и продлится по 23:59 8 июня. 

Операторы кикшеринга с пониманием отнеслись к вводимым временным ограничениям и оперативно внесли необходимые изменения в свои системы проката.

Дмитрий Ваньчков, заместитель председателя комитета по транспорту Петербурга

Движение СИМ на территории указанных районов автоматически остановится сегодня в 00:00, независимо от местоположения самокатов. 

Также в период с 0:00 4 июня по 23:59 10 июня в связи с усилением мер безопасности и проведением охранных мероприятий в некоторых локациях города дополнительно введены зоны запрета парковки СИМ и электровелосипедов.

Пресс-служба комитета по транспорту Петербурга

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Фото: Piter.TV

Теги: пмэф-2024, средства индивидуальной мобильности
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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