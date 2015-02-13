Комтранс реализовал решения о введении ограничений для СИМ в шести районах Петербурга

Движение СИМ на территории указанных районов автоматически остановится сегодня в 00:00, независимо от местоположения самокатов.

Совместно с кикшеринговыми компаниями комитет по транспорту Петербурга реализовал принятые Оперативным штабом решения о введении ограничений для передвижения средств индивидуальной мобильности (СИМ) в шести районах. Напомним, мера будет действовать в период проведения Петербургского международного экономического форума – с 5 по 8 июня.

По информации ведомства, запрет передвижения на СИМ в Адмиралтейском, Василеостровском, Московском, Петроградском, Пушкинском и Центральном районах начнет действовать с 00:00 5 июня и продлится по 23:59 8 июня.

Операторы кикшеринга с пониманием отнеслись к вводимым временным ограничениям и оперативно внесли необходимые изменения в свои системы проката. Дмитрий Ваньчков, заместитель председателя комитета по транспорту Петербурга

Движение СИМ на территории указанных районов автоматически остановится сегодня в 00:00, независимо от местоположения самокатов.

Также в период с 0:00 4 июня по 23:59 10 июня в связи с усилением мер безопасности и проведением охранных мероприятий в некоторых локациях города дополнительно введены зоны запрета парковки СИМ и электровелосипедов. Пресс-служба комитета по транспорту Петербурга

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