Голландская прокуратура отказалась комментировать утечку телефонных разговоров по делу MH17

Ранее журналисты сообщили, что Дубинский не знал о крушении несколько часов после трагедии.

Прокуратура Нидерландов отказалась комментировать журналистам утечку записей телефонных разговоров Сергея Дубинского, бывшего заместителя Минобороны ДНР. Об этом сообщает ТАСС.

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Ведомство утверждает, что оно не в курсе, как перехваченные записи разговоров попали в СМИ.

Напомним, 11 апреля нидерландская телерадиокомпания Nieuwsuur сообщила, что в ее распоряжении оказались тысячи записанных телефонных разговоров Дубинского. Журналисты утверждают, прослушав эти аудиозаписи, что экс-глава Минобороны ДНР несколько часов после крушения "Боинга" не знал об этом.

Сергея Дубинского называют одним из подозреваемых по делу об авиакатастрофе "Боинга" MH17 в Донбассе.

Ранее Зеленский заявил о необходимости перемирия после посещения Донбасса.

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