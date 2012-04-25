СМИ: фигурант дела о крушении малайзийского "Боинга" не знал о ЧП несколько часов

В распоряжении голландских журналистов оказались соответствующие аудиозаписи разговоров.

Подозреваемый по делу о крушении малайзийского "Боинга" в 2014 году в Донбассе россиянин Сергей Дубинский в течение нескольких часов после происшествия не был в курсе авиакатастрофы. Об этом заявили голландские журналисты программы Nieuwsuur, в распоряжении которых оказались записи телефонных разговоров, сообщает ТАСС.

Эти разговоры вел Дубинский в июле и августе 2014 года. По информации журналистов, записи были сделаны Службой безопасности Украины. Ранее следственной группой были опубликованы 12 бесед.

Это тысячи разговоров являются частью расследования <…> Беседы подтверждают сделанный ранее Совместной следственной группой и Советом по безопасности Нидерландов вывод, что рейс MH17 был сбит из комплекса "Бук".

Ранее в России насчитали на Украине 500 готовых к войне танков.

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