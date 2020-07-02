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На 73-м году жизни скончалась актриса Наталья Попова
Сегодня, 9:26
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На 73-м году жизни скончалась актриса Наталья Попова

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Все зрители помнят главную героиню сказки "Двенадцать месяцев".

В Петербурге в субботу, 26 июня, умерла заслуженная артистка России Наталья Попова. Об этом сообщили в пресс-службе театра-фестиваля "Балтийский дом".

Еще недавно театр поставил премьеру "Восемь любящих женщин", в которой актриса сыграла роль Бабушки. Женщина должна была исполнить роли и в других спектаклях, но скоропостижно и неожиданно скончалась. Причину смерти и дату прощания пока не сообщили. 

Наталья Попова с 1975 года работала в театре им. Ленинского комсомола ("Балтийский дом"). Она преподавала актерское мастерство в Санкт-Петербургском государственном университете культуры и искусств. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что стало известно о кончине доцента СПбГУ Дмитрия Рущина. 25 июня, накануне своего 60-летия скончался доцент кафедры теории и истории международных отношений СПбГУ.

Фото: театр-фестиваль "Балтийский дом"

Теги: балтийский дом, наталья попова, смерть актрисы, театр имени ленинского комсомола, умерла наталья попова
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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