Стало известно о кончине доцента СПбГУ Дмитрия Рущина

Сегодня ему должны были вручить почетную грамоту и благодарственное письмо в Многонациональном союзе писателей.

В пятницу, 25 июня, накануне своего 60-летия скончался доцент кафедры теории и истории международных отношений СПбГУ Дмитрий Рущин. Об этом сообщили товарищи лектора в социальных сетях.

Известно, что в эту субботу он должен был получить почетную грамоту и письмо от Многонационального союза писателей, членом которого был покойный.

Дмитрий Рущин являлся членом Союза журналистов Петербурга и Ленобласти, много лет трудился на кафедре теории и истории международных отношений, добился степени кандидата исторических наук, занимал должность руководителя общественного движения "Гражданский мир".

Ранее на Piter.tv сообщили, что умер актер из сериала "Улицы разбитых фонарей" Александр Лесков.

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