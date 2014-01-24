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Стало известно о кончине доцента СПбГУ Дмитрия Рущина
Сегодня, 14:33
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Стало известно о кончине доцента СПбГУ Дмитрия Рущина

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Сегодня ему должны были вручить почетную грамоту и благодарственное письмо в Многонациональном союзе писателей.

В пятницу, 25 июня, накануне своего 60-летия скончался доцент кафедры теории и истории международных отношений СПбГУ Дмитрий Рущин. Об этом сообщили товарищи лектора в социальных сетях. 

Известно, что в эту субботу он должен был получить почетную грамоту и письмо от Многонационального союза писателей, членом которого был покойный. 

Дмитрий Рущин являлся членом Союза журналистов Петербурга и Ленобласти, много лет трудился на кафедре теории и истории международных отношений, добился степени кандидата исторических наук, занимал должность руководителя общественного движения "Гражданский мир". 

Ранее на Piter.tv сообщили, что умер актер из сериала "Улицы разбитых фонарей" Александр Лесков.

Фото: Навигатор по сайтам СПбГУ

 

Теги: гражданский мир, спбгу, умер дмитрий рущин
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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