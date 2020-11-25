Умер актер из сериала "Улицы разбитых фонарей" Александр Лесков

Его не стало на 74-м году жизни.

В Петербурге скончался актер из сериала "Улицы разбитых фонарей" Александр Лесков. Он скоропостижно скончался на 74-м году жизни, пишет телеканал "Санкт-Петербург". Причина смерти артиста не называется.

Александр Лесков окончил Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии. С 1978 года он служил в Ленинградском академическом театре комедии имени Н. П. Акимова. На счету артиста десятки ролей в фильмах и сериалах. Самые известные из них: "Улицы разбитых фонарей", "Ментовские войны", "Катерина", "Спецназ", "Под липой".

Ранее ушел из жизни руководитель строительства петербургской дамбы Юрий Севенард.

Фото: Instagram / teatr_komedii_akimova