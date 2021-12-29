В Ленобласти после избиения дочери молотком возбуждено уголовное дело

Женщина находилась в состоянии острого психоза. Уголовное дело возбуждено по статье "Покушение на убийство".

В поселке Большая Ижора Ленобласти возбудили уголовное дело по статье "Покушение на убийство" после того, как мать несколько раз ударила 10-летнюю дочь по голове молотком. Об этом стало известно Piter.tv.

Инцидент произошел 26 января, медики и правоохранители, прибыв на место, обнаружили мать девочки в состоянии острого психоза.



Женщина, которая состоит на учете в ПНД, отправлена на принудительное лечение в психиатрическую больницу. Ребенка госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, двумя ушибленными резаными ранами.

Фото: Piter.tv