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В Ленобласти после избиения дочери молотком возбуждено уголовное дело
Сегодня, 11:23
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти после избиения дочери молотком возбуждено уголовное дело

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Женщина находилась в состоянии острого психоза. Уголовное дело возбуждено по статье "Покушение на убийство".

В поселке Большая Ижора Ленобласти возбудили уголовное дело по статье "Покушение на убийство" после того, как мать несколько раз ударила 10-летнюю дочь по голове молотком. Об этом стало известно Piter.tv.

Инцидент произошел 26 января, медики и правоохранители, прибыв на место, обнаружили мать девочки в состоянии острого психоза.

Женщина, которая состоит на учете в ПНД, отправлена на принудительное лечение в психиатрическую больницу. Ребенка госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, двумя ушибленными резаными ранами.

Фото: Piter.tv

Теги: избиение, молоток
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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