Виновник смертельного ДТП на трассе "Кола" в Ленобласти стал фигурантом уголовного дела

Погибли водитель и пассажир машины Skoda.

В отношении водителя рефрижератора, ставшего участником смертельного ДТП в Лодейнопольском районе, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Утром 23 декабря на 209-м километре трассы "Кола" 50-летний водитель грузового рефрижератора выехал на "встречку", после чего совершил касательное столкновение с двигавшейся во встречном направлении машиной Skoda Rapid, за рулем которой был 18-летний молодой человек. А "легковушка" наехала на стоявший на правой обочине грузовик Volvo с полуприцепом, в салоне находился 39-летний водитель. Рефрижератор улетел в кювет.

В результате аварии водитель Skoda и его 50-летний пассажир скончались в больнице.

Управлявший рефрижератором задержан.

Ранее мы рассказывали о том, что на перекрестке Стародеревенской улицы и Богатырского проспекта столкнулись автобус и "КамАЗ".

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти