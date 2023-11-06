После травмирования женщины на производстве в Колпино возбуждено уголовное дело

Пострадавшая окрашивала и подсушивала формы.

По факту травмирования женщины на литейном производстве в Колпино возбуждено уголовное дело. Об этом рассказали в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу 18 июня.

Следствие установило, что 17 июня сотрудница одного из производств в Колпино из-за нарушений правил безопасности неустановленными лицами получила телесные повреждения. Женщина окрашивала и подсушивала формы.

Напомним, пострадавшую госпитализировали в реанимацию в тяжелом состоянии. Ей диагностировали переломы позвоночника, ребра и плеча. В настоящее время работнице производства оказывается медицинская помощь.

Следственный отдел по Колпинскому району ГСУ СК РФ по Петербургу по данному факту возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).

Следователи проводят комплекс следственных действий, направленный на установление обстоятельств произошедшего, а также лиц, причастных к совершению преступления. Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу

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Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу