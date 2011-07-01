Возбуждено уголовное дело по факту сноса Дома для служащих Невской писчебумажной фабрики

В рамках расследования уголовного дела будут установлены причины и условия, способствовавшие совершению указанного преступления.

В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту сноса исторического здания в Невском районе. Возбуждено уголовное дело ч. 1 ст. 243 УК РФ (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ).

По данным следствия, 3 июня 2023 года неустановленные лица из числа работников одной из организаций Петербурга, действуя в нарушение требований Федерального закона "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ" и предостережения КГИОП о недопустимости нарушения обязательных требований, во время демонтажа повредили "Дом для служащих Невской писчебумажной фабрики "Братья Варгунины". Дом относится к объектам культурного наследия.

В рамках расследования уголовного дела будут установлены причины и условия, способствовавшие совершению указанного преступления. Расследование уголовного дела находится на контроле руководства Главного следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу.

Ранее суд арестовал активистов, которые хотели остановить снос дома Басевича в Петербурге.

Фото: ГСУ СК РФ по СПб