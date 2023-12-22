Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

Полиция возбудила уголовное дело по факту избиения мужчины в лифте в Мурино. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Напомним, вечером 15 января в ходе мониторинга интернета полицейские наткнулись на видео, как в лифте один мужчина избивает другого. Сотрудники полиции в кротчайшие сроки установили, что указанные события произошли в доме 16 по Охтинской аллее в Мурино. Подозреваемым оказался 36-летний неработающий гражданин одного из сопредельных государств. Он избил знакомого во внезапной агрессии, которая возникла на фоне личной неприязни после совместного употребления спиртных напитков.

По данному факту полицией Всеволожского района Ленинградской области возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ (побои). Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

Видео: МВД